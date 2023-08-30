سقوط صاروخين قرب حقل للغاز في كردستان العراق
وكالات
قال مسؤولون في كردستان العراق، إن صاروخين سقطا قرب محيط حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق يوم الأربعاء، لكنهم لم يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.
وأفاد مصدر أمني، بأن "صاروخين سقطا خارج الحقل دون التسبب في أي أضرار".
ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.
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