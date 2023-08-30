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BBC

للمرة الأولى في التاريخ.. رفع الأذان داخل بلدية نيويورك بعد توقيع مرسوم تاريخي

01:09 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

رفع الأذان داخل بلدية نيويورك

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وكالات

وقع عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز، مرسومًا يسمح برفع الأذان لصلوات الظهر والعصر والمغرب في مساجد المدينة.

ورفع الأذان للمرة الأولى داخل مبنى بلدية نيويورك، بعد توقيع المرسوم التاريخي الذي يقضي برفع الأذان في مساجد المدينة، تلبية لطلب الجالية المسلمة في المدينة.

وقال آدامز مخاطباً الجالية المسلمة في نيويورك: "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية" مضيفًا: "الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات".

يشار إلى أنه في مارس الماضي، رُفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة في مساجد حي أستوريا غرب منطقة كوينز بمدينة نيوريورك، بعدما نجحت فتاة مصرية تدعى رنا عبد الحميد، في الحصول على تصريح رسمي لأول مرة في تاريخ المدينة.

ورفع الأذان عبر المكبرات الخارجية من مسجد دار الدعوة بحي أستوريا بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، في مطلع أبريل الماضي.

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رفع الأذان داخل بلدية نيويورك توقيع مرسوم تاريخي عمدة مدينة نيويورك

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