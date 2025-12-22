مصادر تكشف حقيقة اختبار صاروخي مزعوم في الأجواء الإيرانية

(د ب أ)

نفت مصادر مطلعة الأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي في أجواء ايران.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، بأنه عقب نشر صور تتضمن محتوى يُزعم أنه اختبار صاروخي في بعض مناطق البلاد، أفادت مصادر مطلعة بأن الصور المنشورة لا تتعلق باختبار صاروخي وليست صحيحة.

وبحسب هذه المصادر، لم يُجرَ اليوم أي اختبار صاروخي، وأن الأثر الأبيض الظاهر في السماء هو مسار عبور طائرة على ارتفاع عالٍ.

وتعتبر الصواريخ أحد أدوات الردع العسكرية الإيرانية القليلة، بعدما دمرت الحرب مع إسرائيل أنظمة دفاعها الجوي - وأصرت طهران منذ فترة طويلة على أن الصواريخ لن يتم إدراجها في المفاوضات مع الغرب.