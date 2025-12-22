وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون نقابة المهن الرياضية يمنع الفوضى

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن نقابة المهن الرياضية يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة في المجال الرياضي، ويمنع الفوضى، مؤكدًا أن المشروع لا يمس باستقلال النقابة المهنية.

وأضاف فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة الخامسة التي تنص على "أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات"، موضحًا أن عبارة "الاعتماد" غير دقيقة من الناحية القانونية وقد تعطل التطبيق العملي للقانون، وأن المشروع يفتح المجال للتطور الرياضي ويواكب احتياجات الدولة في الرياضة، مشيدًا بحسن إدارة المجلس للمناقشات وما يصدر عنه من تقارير وآراء تعزز الحياة السياسية والبرلمانية.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع القانون بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن المشروع يأتي ضمن جهود حوكمة إدارة الرياضة المصرية بخطوات مدروسة، مع مراعاة التنسيق بين الاتحادات الرياضية المحلية والمؤسسات الدولية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

