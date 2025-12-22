اشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد في حلب ونزوح عشرات العائلات

وكالات

أفادت قناة الإخبارية السورية بنزوح عشرات العائلات من منازلهم جراء استهداف قوات قسد المنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون في حلب.

نشرت منصة سوريا الآن مقطع فيديو يظهر عناصر الأمن العام وهم يوجّهون تعليماتهم للمدنيين خلال إخلاء مناطق الاشتباكات قرب دوارَي شيحان والليرمون بحلب.

عناصر الأمن العام يوجّهون تعليماتهم للمدنيين خلال إخلاء مناطق الاشتباكات قرب دوارَي شيحان والليرمون بحلب pic.twitter.com/BBlIg9S4ra — سوريا الآن - أخبار (@AJSyriaNowN) December 22, 2025

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية إن قوات قسد بحيي الشيخ مقصود والأشرفية انسحبت من حواجز مشتركة وأطلقت النار على قوات الأمن الداخلي، كما أعلنت إصابة عنصرين من الأمن الداخلي والجيش برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب.

وفي سياق متصل قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن فصائل حكومة دمشق تشن هجوما على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مشيرًا إلى إصابة عنصرين بهجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز لقواتنا بحلب

هذا بالإضافة إلى أنه حمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.