إعلان

اشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد في حلب ونزوح عشرات العائلات

كتب : مصراوي

06:31 م 22/12/2025

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت قناة الإخبارية السورية بنزوح عشرات العائلات من منازلهم جراء استهداف قوات قسد المنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون في حلب.

نشرت منصة سوريا الآن مقطع فيديو يظهر عناصر الأمن العام وهم يوجّهون تعليماتهم للمدنيين خلال إخلاء مناطق الاشتباكات قرب دوارَي شيحان والليرمون بحلب.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية إن قوات قسد بحيي الشيخ مقصود والأشرفية انسحبت من حواجز مشتركة وأطلقت النار على قوات الأمن الداخلي، كما أعلنت إصابة عنصرين من الأمن الداخلي والجيش برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب.

وفي سياق متصل قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن فصائل حكومة دمشق تشن هجوما على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مشيرًا إلى إصابة عنصرين بهجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز لقواتنا بحلب

هذا بالإضافة إلى أنه حمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري قوات قسد حلب سوريا وزارة الداخلية السورية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة