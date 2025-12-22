(د ب أ)

قالت القوات الأوكرانية إنها رصدت جنودا روسا يمتطون الخيول قرب خط المواجهة، في مؤشر على الأساليب الارتجالية التي تستخدم في ساحة المعركة.

ونشر اللواء الهجومي 92 التابع للجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو عددا من الجنود الروس يتنقلون على ظهور الخيل أو البغال، ويتعرضون لهجمات بطائرات مسيرة صغيرة.

وقال اللواء 92، في منشور عبر تطبيق "تليجرام"، "يخسر المحتلون الروس معداتهم بسرعة كبيرة في هجماتهم المباشرة التي يرسلون فيها جنودا في هجمات مباشرة مع فرص ضئيلة للنجاة " إلى درجة أنهم باتوا مضطرين للتحرك على ظهور الخيل".

وقال محللون إنه من المرجح أنه تم تصوير مقطع الفيديو في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوبي البلاد، على الرغم من عدم إمكانية التحقق من الموقع بشكل مستقل.

وبحسب ما يظهر في اللقطات، كان الجنود الروس يحاولون عبور حقل واسع ومفتوح بأسرع ما يمكن.

وتعتمد القوات الروسية بشكل متزايد على مجموعات هجومية صغيرة للتقدم بسرعة نحو المواقع الأوكرانية ثم محاولة التحصن فيها. وأظهرت مقاطع فيديو سابقة جنودا روسا يستخدمون دراجات نارية مخصصة للطرق الوعرة، ودراجات رباعية الدفع، ودراجات الكهربائية، ودراجات بخارية كهربائية كوسيلة للتنقل.

كما شوهد جنود أوكرانيون يستخدمون الدراجات الجبلية الكهربائية والدراجات البخارية للتنقل بسرعة عبر ساحة المعركة.