تحقيق يكشف حقيقة فيديو تحطم طائرة قائد فاجنر

حظي مقطع فيديو يُزعم فيه بأنه يظهر طائرة زعيم مجموعة فاجنر، يفجيني بريغوجين، وهي تحترق قبل تحطمها، بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. DW فرزت الغث من السمين.

يتعامل العديد من المحللين والسياسيين بحذر مع مسألة وفاة زعيم مجموعة مرتزقة فاجنر، يفجيني بريغوجين، بعد تحطم طائرة يعتقد أنها كانت تقله في روسيا.

وأكدت السلطات الروسية رسميا مصرع بريغوجين خلال حادث تحطم الطائرة، الذي وقع شمال موسكو، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدة تحديد هوية جميع الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أحجموا عن تأكيد الأخبار، قائلين إنه من الصعب التحقق من التقارير.

وتحدث مسؤولون فرنسيون عن "شكوك كبيرة"، فيما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من استخلاص "استنتاجات سريعة".

كما أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن "أي شيء يأتي من روسيا هذه الأيام بالكاد يتمتع بالمصداقية". وأضاف أن التعليق على العواقب السياسية المحتملة لوفاة بريغوجين سيكون مجرد "تكهنات".

ولكن في نفس الوقت، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات والمعلومات المضللة. وأحد مقاطع الفيديو حظي على وجه الخصوص بعدد مشاهدات عال، وصل إلى مئات الآلاف من المرات.

طائرة بريغوجين تشتعل فيها النيران؟

الادعاء: "النيران تشتعل في طائرة زعيم فاجنر، بريغوجين، قبل أن تتحطم"، هذا ما قاله أحد مستخدمي تويتر، الذي شارك مقطع فيديو لطائرة تشتعل فيها النيران وتسقط على الأرض. وحذا حذوه مستخدمون آخرون على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وشاركوا ذات الفيديو.

تحقيق DW: الادعاء خاطئ

مقطع الفيديو المقصود منشور قبل حادث تحطم الطائرة، في 23 أغسطس، والذي يُزعم أنه أدى إلى مقتل بريغوجين.

يكشف البحث العكسي للصور الثابتة المأخوذة من الفيديو عن روابط للقطات، مثل هذا المنشور على منصة إكس (تويتر سابقاً):

