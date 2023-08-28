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الرئيس الأوكراني يلمح إلى إمكانية التوصل لحل سياسي بشأن القرم

12:00 م الإثنين 28 أغسطس 2023

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب ا)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سوف يكون من الممكن التفاوض بشأن التوصل لحل بشأن مسألة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014 بدلا من استخدام القوة.

وقال في حوار أمس الأحد نشرته عدة وسائل إعلامية أوكرانية صباح اليوم الاثنين" عندما نكون على الحدود الإدارية للقرم، أعتقد أنه من الممكن سياسيا نزع تسلح روسيا على أراضي شبه الجزيرة".

وتكافح كييف غزوا روسيا شاملا، وأكدت أكثر من مرة أنها تسعى لاستعادة القرم بالإضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

ويتقدم الجنود الأوكرانيون في جنوب البلاد تدريجيا نحو ساحل البحر الأسود، في إطار جهود السعي لقطع طريق الإمدادات الروسي لشبه الجزيرة.

وقال زيلينسكي إن الحل السياسي للقرم سوف يكون الأفضل حيث أنه سوف يسفر عن عدد أقل من الضحايا .

وأشار زيلينسكي إلى أنه لا يريد نقل الحرب إلى الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن الهدف هو تحرير الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن التقدم نحو الأراضي الروسية سوف يخاطر بفقدان الدعم الغربي الحاسم.

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فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف القرم

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