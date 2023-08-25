ألمانيا تلمح إلى احتمال أن يكون تحطم طائرة بريجوجين متعمدا

برلين- (د ب أ)

أعربت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، عن اعتقادها أنه من المحتمل أن يكون حادث تحطم الطائرة، التي كانت تحمل يفجيني بريجوجين، زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، متعمدا.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، فولفجانج بوشنر، في برلين اليوم الجمعة "نهاية عنيفة لبريجوجين، لم تكن مفاجئة بشكل خاص".

وشدد على أن الحكومة الألمانية ليس لديها أي معلومات بشأن ملابسات الحادث. وتردد أن رئيس فاجنر لقي حتفه في حادث تحطم الطائرة مساء أمس الأول الأربعاء.

من جهة أخرى، أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن اعتقادها بأن بريجوجين، قد قتل في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها أول أمس الأربعاء في روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد بشكل غير مباشر وفاة بريجوجين، وذلك بعد يوم من تحطم الطائرة .

ووصف بوتين أمس الخميس بريجوجين، بأنه رجل موهوب "ولن ننسى مساهمة فاجنر في مكافحة النازية في أوكرانيا".

كانت المجموعة قد استولت على مدينة باخموت من القوات الأوكرانية شرقي البلاد وسلمتها للقوات الروسية.

يشار إلى أن بريجوجين قد قاد تمردا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في شهر يونيو الماضي، ولكن تم احتواؤه من خلال وساطة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو .