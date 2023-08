أين تواجد بوتين أثناء تحطم طائرة قائد فاجنر؟

وكالات

كشفت وسائل إعلام روسية عن مكان تواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاجنر، ومقتل 10 ركاب ممن كانوا على متنها، قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فإنّ الرئيس فلاديمير بوتين، كان حاضرا في حفل موسيقي تابع للقوات المسلحة لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر يفغيني بريغوجين.

وأعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

Prigozhin's personal jet crashed near Tver. Prigozhin and 10 other people including Wagner Commander Dmitry (Wagner) Utkin reportedly have died. The jet was flying from Moscow to St. Petersburg pic.twitter.com/zsjLG0tbsa

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

فيما قال موقع ريدوفكا الروسي، إنه من المحتمل أن يكون بريغوجين سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة لفاجنر، أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادما من إفريقيا في وقت سابق من هذا اليوم الأربعاء.

Russian aviation agency: Yevgeny Prigozhin was among passengers in the plane that crashed in Tver region of Russia.



That was predictable.



It will be interesting to find out who else was on board of that plane. By some information, Dmitriy Utkin was there as well.



Ten people… pic.twitter.com/RukDbDJCKc