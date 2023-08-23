مسؤول تركي يلمح إلى احتمالية حل أزمة الحبوب الخريف المقبل

إسطنبول - (د ب أ)

قال مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن حل مسألة طحن الحبوب الروسية إلى دقيق وتوريده إلى أفقر الدول الأفريقية قد يكون من بين الاتفاقيات التي من المرجح أن يتم التوصل إليها في الاجتماع المقرر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر "تحدث الزعيمان في وقت سابق عن خطط لتحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرساله إلى الدول الفقيرة في أفريقيا. وبالنظر إلى المعلومات التي تفيد بأن المحادثات حول هذه الإمدادات دخلت المرحلة النهائية، فمن المرجح أن يكون هناك اتفاق محدد في الاجتماع المقبل بين أردوغان وبوتين ". بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ولم يستبعد المصدر أن تبدأ الإمدادات في الخريف المقبل.

ومن جانبه، قال متحدث باسم جمعية الحبوب التركية إن المنتجين الأتراك مستعدون لبدء تنفيذ المشروع.