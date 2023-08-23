استهداف موسكو بمسيّرات وقتلى في هجوم أوكراني عند الحدود

موسكو - (أ ف ب)

ألحق هجوّم أوكراني بالمسيّرات استهدف موسكو أضرارًا في مبنى يقع في حي أعمال مركزي، في سادس ليلة من الهجمات على منطقة العاصمة الروسية بينما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم مشابه الأربعاء في الجانب الروسي من الحدود بين البلدين.

تشن روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة بمسيّرات خلال النزاع الذي يبدو أن أيا من الطرفين لا يحقق تقدّما يذكر فيه فيما تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا.

ويأتي الهجوم الأخير على موسكو بعد ساعات على إعلان السلطات الأوكرانية عن قصف مدفعي روسي استهدف قريتين قرب مدينة ليمان في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح.

وفي منطقة موسكو، استُهدفت مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن خط المواجهة بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية، رغم عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار كبيرة.

وأسقطت الدفاعات الجوية مسيّرتين أوكرانيتين في منطقتين واقعتين ضمن نطاق موسكو هما مويسكي وخيمكي، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وأضافت أن مسيّرة ثالثة اصطدمت بمبنى يقع في حي الأعمال في موسكو على بعد حوالى خمسة كيلومترات عن الكرملين بعدما "أحبطت" الدفاعات الجوية الهجوم.

وعلقت حركة الملاحة الجوية في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو لمدة قصيرة، بحسب ما أعلنت وكالة "تاس" الإخبارية الرسمية، نقلا عن هيئات الطيران.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس مركبات أخرى تابعة لأجهزة الطوارئ مصطفة على طول طريق يقع أسفل مجموعة من ناطحات السحاب.

وبدت نافذة أحد المباني المرتفعة محطمة بينما ظهرت علامات حريق حول إطارها.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام بأن أجهزة الطوارئ تتفقّد منطقة حي الأعمال.

وقال "تهشّمت عدة نوافذ في مبنيين محاذيين من خمسة طوابق".

وأكد سوبيانين ووزارة الدفاع عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا.

بدورها، ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية بأن حطام مسيّرة تم إسقاطها أدى إلى انهيار جزء من سطح منزل خاص وألحق أضرارا في مبنى غير سكني مندون سقوط ضحايا، على حد قولها.

تم التصدي خلال الأسابيع الأخيرة لهجومين آخرين بالمسيّرات في حي المال في موسكو، أحدث كل منهما أضرارا طفيفة في واجهات المباني الشاهقة.

وفي مايو، أُسقطت مسيّرات قرب الكرملين.

وبعد ساعات، أعلن حاكم منطقة بلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف مقتل ثلاثة أشخاص الأربعاء بهجوم نفّذته مسيّرة أوكرانية.

وقال غلادكوف على تلغرام إن "ثلاثة مدنيين قتلوا" في قرية لافي الواقعة في منطقة فالويسك، مضيفا أن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت متفجّرة من مسيّرة بينما كان الناس في الشارع".

الجو والبحر

كثّفت روسيا وأوكرانيا أيضا هجماتهما في البحر الأسود منذ انهيار اتفاق في تموز/يوليو كان برعاية الأمم المتحدة وهدف إلى ضمان الملاحة الآمنة للسفن المدنية التي تحمل شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

واستهدفت مسيّرة روسية منشآت للحبوب وألحقت بها أضرارا في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا الأربعاء، وفق ما أعلنت السلطات المحلية من دون تسجيل سقوط أي ضحايا مدنيين.

وأعلنت موسكو الثلاثاء تدمير زورقَين عسكريين أوكرانيين في الممر المائي الاستراتيجي، كان أحدهما يقل جنودا.

كذلك، أفادت موسكو أنها أرسلت مقاتلتَين لاعتراض مسيّرتَين فوق البحر الأسود من دون تحديد الدولة التي أرسلتهما.

جاء ذلك بعد وصول أول سفينة شحن مدنية تمر في البحر الأسود من أوكرانيا إلى اسطنبول مؤخرا، في تحد للحصار الروسي.

منذ انسحابها من الاتفاق، قصفت موسكو منطقتي أوديسا وميكولايف حيث تقع موانئ ومنشآت حيوية بالنسبة لشحنات الحبوب.

وهاجمت كييف سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.