المرصد: سقوط قتلى جراء غارات إسرائيلية استهدفت أطراف دمشق

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن شخصين لاقوا حتفهم في غارات جوية إسرائيلية استهدفت أطراف دمشق.

وأوضح المرصد أن القتلى من الجنود، لكنه لم يعرف بعد ما إذا كانوا سوريين أوأجانب.

وأضاف أن الغارات الليلية استهدفت مواقع عسكرية جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن القصف أصاب مستودعات ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الغارات التي نفذها ما وصفه مصدر عسكري بـ "العدو الإسرائيلي"، وقالت إن هناك جنديا أصيب خلالها.

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ. ولم تعلق إسرائيل كعادتها على تلك التقارير.



