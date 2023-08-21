ألمانيا تطالب اجتماع بريكس بمناقشة إنهاء اتفاق الحبوب الأوكرانية

برلين - (د ب أ):

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها تنتظر أن تناقش قمة مجموعة دول البريكس المزمع عقدها في جنوب أفريقيا إنهاء اتفاق الحبوب الأوكرانية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتنعقد هذه القمة في مدينة جوهانسبرج في الفترة بين22 حتى 24 أغسطس الجاري.

وخلال ندوة لبوابة "ذا بيونير" الإخبارية، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الاثنين إن الكثير من الدول رأت أن "مناشدتها لبوتين بعدم قصف سفن الحبوب هذه على الأٌقل، قد تلاشت تماما".

يذكر أن تحالف دول البريكس يضم الاقتصادات الصاعدة الخمس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقالت بيربوك إن عدم سفر بوتين إلى قمة البريكس هو نتاج لجهود دبلوماسية جرى القيام بها لدى جنوب أفريقيا وأنه يوضح أن القانون الدولي ليس بلا أسنان.

وكانت أكثر من 30 دولة أكدت مشاركتها في اجتماع بريكس وتمت دعوة 67 سياسيا رفيع المستوى من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية بالإضافة إلى 20 ممثلا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجماعات اقتصادية إقليمية في أفريقيا، لحضور الاجتماع.

يذكر أن أوكرانيا تعد واحدة من أهم مصدري الحبوب على مستوى العالم وتعتمد العديد من الدول الفقيرة على الحبوب الأوكرانية.