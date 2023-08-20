خبراء يتوقعون حدوث فيضان تاريخي بسبب الإعصار "هيلاري" بالولايات المتحدة
سان فرانسيسكو - (د ب أ)
يتوقع الخبراء أن تشهد الجبال والصحاري في جنوب كاليفورنيا أعلى درجات مخاطر حدوث فيضانات عارمة، قد تصل إلى درجة أن تكون مميتة، بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار هيلاري، خلال الفترة المستمرة حتى يوم غد الاثنين.
وقال خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، دانييل سوين، في توقعاته المباشرة على موقع "يوتيوب": "في حال كان المرء في المنحدرات الشرقية للجبال بجنوب كاليفورنيا على وجه التحديد، وخصوصا في مقاطعتي سان دييجو وريفرسايد، وأيضا عند الصحاري المرتفعة والمنخفضة، من وادي إمبريال وحتى مقاطعة إنيو، فسيكون هناك فيضان كبير... من الممكن أن يكون فيضانا تاريخيا".
وصاحب الإعصار هيلاري رياح تبلغ سرعتها 130 ميلا في الساعة (210 كيلومترات في الساعة) أثناء مروره فوق المحيط الهادئ، قبالة ساحل كابو سان لوكاس، بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة صباح أمس السبت.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 140 جنيها.. أفضل أسعار "شنط المدارس" للعام الدراسي الجديدتفاصيل
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بدون مبيدات؟تفاصيل
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
خصم يصل لـ51%.. أفضل ماكينة حلاقة كهربائية 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: