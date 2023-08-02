إصابات واعتقالات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس وأريحا

(بي بي سي)

اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر محلية فلسطينية، قالت إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم، وتبعتها تعزيزات عسكرية وحاصرت منزلًا وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم.

وفي مدينة نابلس أصيب شابان بالرصاص الحي، وعشرات آخرون بحالات اختناق فجر اليوم، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لتأمين دخول مصلين يهود إلى قبر يوسف في المدينة.

واستهدف مسلحون الآليات الإسرائيلية بإطلاق النار والعبوات المتفجرة محلية الصنع. وقالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان لها إن مقاتليها نفذوا عدداً من الكمائن على أكثر من محور في المنطقة الشرقية محققين إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية.