الدفاع الروسية: واشنطن بدأت الاستعدادات لوباء جديد

موسكو - (د ب أ)

أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيجور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، من خلال البحث عن طفرات فيروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

وقال كيريلوف في إحاطة إعلامية: "من بين أولويات إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها، هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما حدث في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال البحث عن طفرات الفيروسات".

وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.

وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الجنرال إيجور كيريلوف، أعلن وفي وقت سابق، أن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.