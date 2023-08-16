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BBC

الضفة الغربية: إصابات وتفجير مقر لحركة فتح في نابلس

11:51 ص الأربعاء 16 أغسطس 2023

حركة فتح

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رام الله - (بي بي سي)

أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق فجر اليوم الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية إثر اقتحام قوات الاحتالال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما فجرت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، مقرًا تابعًا لحركة فتح ومنزلاً في المخيم.

وكثفت قوات الاحتلال من تعزيزاتها العسكرية، وقالت "كتيبة بلاطة" إن مقاتليها استهدفوا القوات المقتحمة بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.

وفي مدينة نابلس أصيب 8 أشخاص بالرصاص بينها إصابة خطيرة، و85 إصابة بالاختناق بالغاز خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول حافلات المستوطنين والمصلين اليهود لقبر يوسف، وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.

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حركة فتح تفجير مقر لحركة فتح الضفة الغربية

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