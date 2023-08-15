مقتل أكثر من 50 شخصًا بسبب الأمطار الموسمية في الهند

نيودلهي- (د ب أ)

قتل أكثر من 50 شخصًا، بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على ولايتين في الهند.

وقال سوخفيندر سينج سوخو، رئيس وزراء ولاية هيماتشال براديش الأكثر تضررا، لوكالة " إيجيان نيوز إنترناشونال"، الهندية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى مرشح للزيادة.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية، وتنبأت إدارة الأرصاد الجوية بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة يوم غد الأربعاء.

وأدت الأمطار الغزيرة على مدى الأيام القليلة الماضية، إلى انهيارات أرضية وفيضانات تسببت في انهيار معبد هندوسي.

يشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة أمر طبيعي في موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا، والذي يستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر من كل عام.

وأسفر هطول الأمطار عن أضرار جسيمة، حيث جرفت المياه المنازل وغالبا ما تسفر عن سقوط عشرات من القتلى.

وفي الوقت نفسه، يعتبر المطر أمرا حيويا للزراعة في البلاد.

ويقول العلماء إن تغير المناخ جعل هطول الأمطار أكثر تواترا وشدة.