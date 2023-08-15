لم تتبين أسبابه.. انفجار في منطقة صناعية شمال تل أبيب (فيديو)

(وكالات)

وقع انفجار خطير في منطقة صناعية شمال تل أبيب، صباح اليوم حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إن "معلومات وردت عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون".

بدوره، أفاد موقع "واينت" العبري، بورود أنباء عن "حدث غير معتاد في المنطقة الصناعية في رمات هشارون"، وأضاف أنه "بحسب التقارير، سمع دوي انفجار ولوحظ وميض من الضوء".

פיצוץ עז נשמע הבוקר בצפון תל אביב באיזור התעשיה רמת השרון .

בסרטון אפשר לראות תיעוד הפיצוץ.



🚨כבאות והצלה לישראל| מחוז דן

פיצוץ במפעל תע"ש - רמת השרון

בשעה 01:40 התקבל דיווח במוקד 102 של מחוז דן אודות פיצוץ אשר אירע במפעל וכן על פצוע קשה במקום.

>>>>> pic.twitter.com/NWzx7GoXew — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) August 15, 2023

ونقل الموقع عن أحد السكان قوله "فجأة رأينا وميضا قويا جدا.. أضاء السماء حقا مثل ضوء النهار.. ضوء أصفر. رأينا دخانا كبيرا على شكل حبة الفطر فوق المكان.. اعتقدنا أن هناك قنابل".

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ إن الحادث تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد خوف من وجود مواد خطرة، وأن ظروف الانفجار ستخضع لمزيد من التحقيق من قبل محققين ومسؤولين محترفين في المصنع الذي وقع فيه الحادث.

وبينما أكد موقع "واينت" أن رجلا في الثلاثينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في انفجار، تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن 3 جرحى على الأقل، بينهم حالات متوسطة.

ولم يصدر حتى الآن بيان من السلطات الإسرائيلية حول أسباب الانفجار.