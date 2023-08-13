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سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

11:48 ص الأحد 13 أغسطس 2023

انفجارات في محيط دمشق ارشيفية

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دمشق - (بي بي سي)

تفيد التقارير الواردة من دمشق بسماع انفجارات في محيط العاصمة السورية صباح اليوم.

وبينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية التقارير عن سماع دوي الانفجارات دون ذكر تحديد السبب، أشار ناشطون إلى أن الأمر نتج عن "انفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مستودعات الصواريخ موجودة في منطقة جبلية الواقعة غرب دمشق.

وكان المرصد فد أفاد قبل نحو أسبوع بمقتل 4 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط دمشق.

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