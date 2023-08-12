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BBC

وصول وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى النيجر

10:07 م السبت 12 أغسطس 2023

المجلس العسكري في النيجر

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وكالات

وصل وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى نيامي للقاء أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الانقلابيين، لوكالة فرانس برس.

وتأتي زيارة وفد الوساطة الذي استقبله رئيس الوزراء المدني المعيّن مؤخرا علي الأمين، في حين تواصل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، بعدما كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه.

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النيجر انقلاب النيجر رجال الدين

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