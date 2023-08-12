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BBC

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران

11:02 ص السبت 12 أغسطس 2023

إيران

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دزفول-(د.ب.أ)

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت، مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع فجر اليوم السبت، في الساعة 3:57 بالتوقيت المحلي على عمق 16 كيلومترا، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات، وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

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