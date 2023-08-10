أول وفاة في كوريا الجنوبية جراء الإعصار "خانون"

سول - (د ب أ)

لقي شخص، على الأقل، حتفه في كوريا الجنوبية بعدما ألحق الإعصار خانون أضرارا بالمنازل، وأدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بالعثور على رجل يبلغ من العمر 67 عاما بالقرب من نهر فائض في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد وفيما بعد أعلنت وفاته.

كما فُقدت امرأة كانت على كرسي متحرك في دايجو، حيث تردد أن مياه نهر جرفتها بعدما فاضت على جانبيه.

وضرب خانون الساحل الجنوبي الشرقي في الصباح بعدما تحول لعاصفة إستوائية إثر خفض تصنيفه من إعصار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن العاصفة مازالت تتحرك ببطء عبر البلاد باتجاه الشمال. ومن المتوقع أن تمر عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.

ودعت السلطات آلاف المواطنين إلى إخلاء منازلهم بسبب خطر حدوث فيضانات. وأشارت الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الكورية الجنوبية إلى أن المياه غمرت الطرق الساحلية، كما تحدثت عن سقوط أشجار في مدينة بوسان الساحلية.

وجرى إغلاق كثير من الطرق في مناطق أخرى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية وخدمات القطارات.