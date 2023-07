فيديو.. شبان يطلقون مفرقعات نارية على الشرطة الأمريكية

(وكالات)

تم القبض على أحد عشر طفلا و5 مراهقين، لإطلاقهم ألعابا نارية على قوات الشرطة في أحد أحياء ولاية مينيابوليس الأمريكية.

وقال رئيس شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا، إن هذه الحادثة تكررت، ففي العام الماضي أيضا حدثت فوضى مماثلة متعلقة بالألعاب النارية، وتم إطلاق النار على العديد من الأشخاص على جسر "ستون أرش".

