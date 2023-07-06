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فيديو.. شبان يطلقون مفرقعات نارية على الشرطة الأمريكية

03:25 م الخميس 06 يوليه 2023

الشرطة الأمريكية

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(وكالات)

تم القبض على أحد عشر طفلا و5 مراهقين، لإطلاقهم ألعابا نارية على قوات الشرطة في أحد أحياء ولاية مينيابوليس الأمريكية.

وقال رئيس شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا، إن هذه الحادثة تكررت، ففي العام الماضي أيضا حدثت فوضى مماثلة متعلقة بالألعاب النارية، وتم إطلاق النار على العديد من الأشخاص على جسر "ستون أرش".

وشدد على أن "استهداف الأبرياء بالألعاب النارية عمل غير قانوني وخطير وغير مقبول على الإطلاق"، مبينا أن 12 شخصا أصيبوا خلال عطلة عيد الاستقلال.

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الشرطة الأمريكية مفرقعات نارية ولاية مينيابوليس الأمريكية

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