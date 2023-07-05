اشتباكات السودان.. تصاعد القتال لمستويات غير مسبوقة في أم درمان

الخرطوم - (بي بي سي)

أبلغ السكان في أم درمان -الجزء الغربي من العاصمة السودانية الخرطوم- عن اشتداد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتحدث شهود عيان عن رعبهم بسبب المستويات غير المسبوقة من وتيرة عمليات القصف الجوي وكثافة إطلاق النار.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بدون توقف منذ اندلاعها في البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث لم تسفر الهدن الإنسانية التي تم الاتفاق عليها سابقا عن التوصل لأي وقف حقيقي لإطلاق النار.

وفي خضم التطورات الأخيرة على ساحة المعركة، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة عسكرية سودانية، فيما يقول الجيش السوداني إنه استولى على عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، جنوب الخرطوم.

كان الجيش السوداني كشف مطلع يوليو تموز الجاري عن تنفيذه عمليات وصفها بـ"النوعية"، ضد قوات الدعم السريع في أم درمان.