زيارة مرتقبة لرئيس وزراء كندا إلى لاتفيا وليتوانيا خلال أيام

أوتاوا - (د ب أ)

يعتزم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، القيام بجولة خارجية في الأسبوع المقبل يزور خلالها لاتفيا وليتوانيا ، بحسب ما ورد على صفحته على موقع تويتر.

وكتب ترودو في تغريدة له عبر صفحته على تويتر: "سأتوجه إلى لاتفيا في الأسبوع المقبل للقاء أفراد القوات الكندية هناك، ولتعزيز الشراكة بين بلدينا".

وأضاف: "كما سأحضر قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في ليتوانيا، وسأعمل مع قادة العالم الآخرين هناك لمواجهة التحديات العالمية".

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ومن بين الموضوعات الرئيسية على أجندة القمة دعم أوكرانيا، كما هو الحال دائما، بالإضافة إلى القضية الشائكة المتمثلة في الإنفاق الدفاعي من قبل دول حلف شمال الأطلسي وتعزيز الردع.