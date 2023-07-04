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BBC

إصابة 6 إسرائيليين في عملية دهس في تل أبيب

03:12 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

إسرائيل

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تل أبيب - (بي بي سي)


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية دهس وقعت في مدينة تل أبيب قبل قليل.

وأدت العملية بحسب المصادر الطبية إلى إصابة 6 اسرائيليين على الأقل، بينهم إصابة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم "تحييد" سائق المركبة، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث الذي تصفه بـ"الإرهابي".

ونقلت وسائل الإعلام عن الناطق باسم حماس حازم قاسم قوله: "العملية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".

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BBC

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