بوتين يعلن عن مساعدات روسية متجهة إلى أفريقيا

كتبت- سلمى سمير:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو سترسل ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر بوتين خلال كلمته أن اتهامات الغرب، بخلق روسيا لأزمة في سوق الغذاء العالمية، "واهية" حيث أن أكثر من 70% من الحبوب أرسلت من أوكرانيا إلى الدول ذات المستويات مرتفعة ومتوسطة الدخل، أهمها الاتحاد الأوروبي، بينما كان هدف اتفاقية الحبوب إرسال الغذاء إلى الدول الفقيرة في أفريقيا واليمن وأفغانستان وعدد من الدول الأخرى، التي حصلت على نسبة أقل من 3%.

وقال بوتين الدول الغربية تتهمنا زورا بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمي، إلا أنها في الوقت نفسه تعيق إمداد روسيا الدول الفقيرة بالحبوب والأسمدة بالحبوب والأسمدة، مضيفا أنه لم يتم الوفاء بأي من شروط الصفقة المتعلقة برفع الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة من العقوبات ووصولها إلى الأسواق العالمية، "وتم وضع العراقيل أمام الصادرات الروسية بالأسمدة المعدنية لأفقر البلدان المحتاجة" مشيرا إلى إرسال دفعتين فقط من أصل 262 ألف طن من الأسمدة المحجوبة في الموانئ الأوروبية.

ونوه بوتين أن مساهمة الصادرات الروسية في سوق القمح العالمي أكبر بكثير من الجانب الأوكراني قائلا إن نسبة روسيا تقدر بـ 20%، بينما حصة أوكرانيا أقل من 5%.



وألمح بوتين في بيانه أن أفريقيا بدعم من روسيا ستصبح مصدراً للغذاء في المستقبل، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الزراعية المناسبة.