"ستغرق".. هولندا: من الصعب السيطرة على حريق سفينة شحن السيارات المتجهة إلى مصر

وكالات

أكدت إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم السيطرة على الحريق الذي اندلع في سفينة الشحن التي كانت تحمل 3 آلاف سيارة وفي طريقها إلى مصر.

وقال متحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية، إنه من الصعب إخماد الحريق، مرجعًا ذلك إلى الشحنة التي تنقلها السفينة.

وقال خفر السواحل إن السفينة "فريمانتل"، التي غادرت ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق، حيث أنها كانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

وأوضح أنه من الممكن غرق السفينة أثناء عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن الأطفاء يتم عبر رش المياه على السفينة لإخماد الحريق لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.

وكان خفر السواحل الهولندي، رجح في وقت سابق من اليوم، أسباب الحريق إلى سيارة كهربائية من بين 25 سيارة كهربائية كانت تحملهم السفينة.

واشتعلت النيران في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، ويبلغ طولها 199 مترا، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، و فاقم من الحريق وجود الحمولة التي تصل إلى 3000 سيارة، مما جعل السيطرة على النيران صعبة للغاية.

واستعان خفر السواحل بمروحيات وقوارب الإنقاذ لإجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا.