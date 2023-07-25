سرق هاتفها ثم قلبها.. فتاة برازيلية تقع في حب سارقها (فيديو)

(وكالات)

وقعت امرأة برازيلية بحب لصّ سطا عليها في أغرب قصة حب تعجب منها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو على تطبيق "تيك توك" للثنائي وهما يرويان تفاصيل قصة تعارفهما المثيرة، حيث سردت إيمانويلا، لصحفي تفاصيل اللقاء الأول لهما خلال حدث إعلامي في البرازيل قائلة "كنت أسير في الشارع حيث أعيش، وللأسف تعرضت للسرقة"، متذكرة كيف سرق حبيبها الهاتف.

وأشارت إيمانويلا أن سرقة الهواتف إحدى الطرق التي ينتهجها الرجال في البرازيل للحصول على رقم هاتف امرأة.

É só no Brasil mesmo….kkkkkkkkkkk. pic.twitter.com/EmrqKfUzZM — Milton Neves (@Miltonneves) July 21, 2023

وادعى اللص أنه تعرض لتغيير مفاجئ في مشاعره أثناء عملية السطو، وقال إنه كان يعاني من الوحدة ويفتقر لوجود امرأة في حياته، مضيفا: "عندما رأيت صورتها على الهاتف قلت لنفسي يا لها من امرأة سمراء جميلة، أنت لا ترى امرأة مثل هذه كل يوم ثم ندمت على سرقتها" ليرد عليه الصحفي مازحاً "إذن أنت سرقت هاتفها ثم قلبها؟".

ويتواعد الحبيبان منذ عامين، ورغم أنه من غير الواضح ماهية موقف والد الفتاة بشأن علاقتها بخارج عن القانون، إلا أن الوقوع في غرام المجرمين هو الأكثر شيوعا في البرازيل، حيث تشتهر العديد من النساء بعشقها للرجال الذين تم سجنهم لارتكابهم جرائم شنيعة مثل القتلة المتسلسلين المسجونين ريتشارد راميريز وجون واين جاسي.

وفي قضية رأي عام قبل عدة سنوات، كشفت مراسلة بلومبيرغ كريستي سميث أنها استقالت من وظيفتها وطلقت من زوجها بعد أن وقعت في حب فارما برو مارتن شكريلي، الذي تم القبض عليه بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في عام 2015.