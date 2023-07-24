لليوم السابع.. تواصل عمليات الإجلاء في اليونان مع استمرار حرائق الغابات

أثينا - (د ب أ)

قام أفراد خفر السواحل اليوناني بإجلاء 2406 أشخاص في ظل امتداد حرائق الغابات، مما يهدد 17 مستوطنة على الجانب الشمالي لجزيرة كورفو، وفقا لما قاله متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في اليونان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إجلاء 59 شخصا بحرا، كما شاركت سفن خفر السواحل وتسع سفن خاصة في عملية الإجلاء.

وتواصل أربع طائرات وثلاث مروحيات في كورفو جهود إخماد الحريق، الذي اندلع أمس الأحد في شمال شرق الجزيرة في منطقة غابات.

كما وقعت حرائق كبيرة في جزيرة إيفيا، بالقرب من كاريستوس، وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من بلدة ايجو صباح اليوم الأثنين. وقال قطاع الإنقاذ إنه تم إخلاء عدد كبير من القرى، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ويواصل حريق كبير اشتعاله في جزيرة رودس لليوم السابع على التوالي اليوم الإثنين. وقد جرى نقل نحو 20 ألف شخص من الجزيرة الواقعة بجنوب شرق البلاد لأماكن أكثر أمنا أمس الأول السبت، فيما تعد إحدى أكبر عمليات الإجلاء في اليونان.

وقد تم إرسال طائرات ومروحيات لإخماد الحريق في وقت مبكر من اليوم لجميع مواقع الحرائق، وفقا لما أعلنه قطاع الدفاع المدني.