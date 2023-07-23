نتنياهو يخضع لعملية لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب

تل أبيب - (د ب أ)

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعملية جراحية لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب بنجاح، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بعد أن تم نقله إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بسبب إصابته بإغماء.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 73 عاما سيخضع للملاحظة داخل وحدة أمراض القلب، ومن المتوقع أن يخرج في وقت لاحق اليوم، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتبه.

وتم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأحد.

وقال نتنياهو في رسالة فيديو نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "أنا بحالة جيدة، لكنني أصغي إلى أطبائي"، مضيفا أن العملية ستجرى خلال الليل في مستشفى شيبا قرب تل أبيب.

وتابع أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد وأنه سيحضر التصويت البرلماني على بند رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل في حكومته.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من التصويت الحاسم للبرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل أمس السبت احتجاجا على الخطط التي تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل عرضها على البرلمان يوم الأحد.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل قبل ظهر يوم الإثنين.

ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع في احتجاجات ضده.

يشار إلى أن نتنياهو دخل المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.