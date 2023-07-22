أوكرانيا: مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في هجوم روسي قرب دونتيسك

كييف - (د ب ا):

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم في أحدث هجمات روسية استهدفت قرية قرب مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما قال مكتب المدعي العام اليوم السبت.

ووفقا للمكتب، اسقطت قوات موسكو قنابل فاب -250على قرية نيو –يورك في دونيتسك مساء أمس الجمعة، وتم نقل ثلاثة مصابين مدنيين للمستشفى. وعدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في جرائم حرب.

وذكرت السلطات الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء نيران المدفعية الروسية في بلدة نيكوبول، التي تقع على ضفاف نهر دنيبرو في الجهة المقابلة لمحطة زابوريجيا النووية، والتي تحتلها القوات الروسية .

وذكرت موسكو أن مراسلا عسكريا روسيا لقي حتفه في منطقة القتال في جنوب أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة للقصف بالذخائر العنقودية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".

وقال البيان إن روستيسلاف جورافليوف مراسل وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي توفي متأثرا بجراحه في طريقه إلى المستشفى الميداني. وأكدت الوكالة وفاته.

وأصيب مصور يعمل في دويتشه فيله الألمانية في وقت لاحق بسبب القصف الروسي.

وأصيب مراسل مصور يعمل لصالح ريا نوفوستي واثنان من موظفي إزفستيا، وهي صحيفة يومية موالية للكرملين.

وتردد أن المجموعة تعرضت لإطلاق نار في منطقة بياتيخاتكي جنوب زابوريجيا. ويتم الآن نقل الصحفيين إلى مدينة ميليتوبول الأوكرانية الرئيسية، التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الروسية.