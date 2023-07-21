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العراق يبحث مع عدد من الدول عقد قمة إسلامية طارئة لبحث تداعيات حرق القرآن

11:54 م الجمعة 21 يوليه 2023

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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بغداد - (د ب أ):
أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سلسلة اتصالات لحشد الجهود لدعم عقد اجتماع طارئ لمؤتمر القمة الإسلاميَّة على المُستوى الوزاري لمناقشة تداعيات الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم، ومُواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل جماعيّ بهذا الشأن.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية إن الوزير أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في الأردن وتركيا وإيران والسعودية.

وأوضح البيان أن الوزير العراقي طرح رؤية بلاده والإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي بشكل استفزازي يسئ إلى المواثيق والأعراف الدولية.

واعتبر أن تلك التصرفات "تشكل خطرا على السلم المجتمعي التحريض على ثقافة العنف والكراهية".

وذكر البيان أن الوزير "لمس تأييدا لموقف العراق لعقد القمة الإسلامية على المستوى الوزاري لمناقشة تداعيات الإساءة المتكررة للقرآن الكريم".

وطرد العراق سفيرة مملكة السويد من بغداد على خلفية تكرار منح السلطات السويدية تراخيص لحرق نسخ من القرآن الكريم وتطور الموقف الي حرق علم العراق كما طلب من القائم بالأعمال العراقي بمغادرة ستوكهولم.

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