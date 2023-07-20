مقتل فتاة إثر هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم

موسكو - (د ب أ)

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف، اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة دون طيار معادية شمال غربي القرم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.

وقال أكسيونوف عبر حسابه في موقع تليجرام: "تضررت أربعة مبان إدارية، نتيجة لهجوم بطائرة دون طيار معادية في أحد المدن شمال غربي القرم. وتعمل الخدمات المتخصصة في الموقع. ولسوء الحظ، لم يمر الحادث دون وقوع إصابات - فقد قُتلت فتاة مراهقة".

وأعرب أكسيونوف عن تعازيه العميقة في وفاة الفتاة، وقال إن عائلتها ستتلقى كل الدعم اللازم.

وتواصل روسيا ما تسميها عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، "لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا".

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في 24 من فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.