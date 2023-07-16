هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 4 آلاف فلسطيني منذ بداية 2023

رام الله - (د ب أ)



قال تقرير فلسطيني، اليوم الأحد، إن إسرائيل اعتقلت 3866 فلسطينيا في النصف الأول من عام 2023 الجاري جرى الإفراج عن غالبيتهم لاحقا.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن من بين إجمالي المعتقلين 568 طفلا، و72 من امرأة.

وبحسب التقرير، فإن مدينة القدس تصدرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 1608.

وأوضح أن هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات في النصف الأول من العام الماضي 2022، إلا أن المتغير الأبرز ارتفاع مستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، بواقع 1608 مقارنة مع 862 في العام الماضي.

وبحسب التقرير ، فإن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بلغ نحو خمسة آلاف، من بينهم 32 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، و1132 معتقلًا إداريًا.

ورصد التقرير ، هدم الجيش الإسرائيلي منازل أربعة أسر فلسطينيين بما يمثل "جريمة عقاب جماعي تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة في عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال".

ولفت إلى سن إسرائيل "قوانين وتشريعات عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم أبرزها مشروع (قانون إعدام الأسرى) و(قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين)، ومن عرب إسرائيل".

وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والقتلى وأخر يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة).

وحذر التقرير من أن "هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيا، إلى أن تحولت تهديدات اليمين المتطرف في إسرائيل على مدار سنوات ماضية إلى واقع تمثل في هذا التحول الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم".

ورصد التقرير وجود أكثر من 700 أسير مريض في سجون إسرائيل، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، فيما يخضع 35 أسيرا للعزل الانفرادي من بينهم مرضى.