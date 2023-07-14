تايوان ترحب باستراتيجية ألمانيا الجديدة إزاء الصين

تايبيه - (د ب أ):

رحب قادة تايوان بأول وثيقة استرتيجية للحكومة الألمانية بشأن الصين تدعو فيها إلى بناء روابط أوثق بين ألمانيا والدولة الديمقراطية ذاتية الحكم.

وفسر المراقبون السياسيون في تايوان استراتيجية ألمانيا تجاه الصين كعلامة على أن مسألة تايوان تحركت أكثر من ذي قبل إلى مركز الاهتمام العالمي.

وقال هونج ماو- نان، الأستاذ بجامعة تامكانج في نيو تايبيه: "إن الاعتراف بأن التصعيد العسكري في مضيق تايوان سيؤثر على المصالح الألمانية والأوروبية يعد تأكيدا على أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان قضية عالمية".

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية اليوم الجمعة في تايبيه أن تايوان ستبذل قصارى جهدها "للعمل مع ألمانيا والشركاء الآخرين الذين يتبنون نفس الفكر والرأى للاستمرار في بناء نظام أمن دولي مبنى على القواعد، وتعميق سلاسل الإمداد الديمقراطية بشكل شامل وتعزيز المرونة الديمقراطية العالمية".

ورغم أن استراتيجية ألمانيا بشأن الصين جددت سياسة "صين واحدة" التي تتبناها البلاد، التي ترفض الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة، إلا أنها حذرت الصين من محاولة استعادة الجزيرة بالقوة.

وذكرت الوثيقة "لا يمكن أن يحدث تغيير في الوضع الراهن في مضيق تايوان إلا سلميا وباتفاق مشترك".