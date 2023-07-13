الخدمة السرية الأمريكية تغلق التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض

وكالات

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاطه التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، وذلك بسبب "نقص الأدلة المادية حوله".

وأكدت في بيان رسمي، أنه "من دون دليل مادي، لن يكون التحقيق قادرا على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز، حيث تم اكتشاف الكوكايين".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تم إغلاق تحقيق الخدمة السرية، بسبب عدم وجود أدلة مادية".

وأوضح بيان جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أنه "في حين أكدت نتائج المختبر في وقت سابق أن المادة التي تم العثور عليها كانت كوكايين، لم يكن جهاز الخدمة السرية قادرا على مقارنة الأدلة ضد مجموعة الأفراد المعروفة، لأن النتائج المختبرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم تجد أي بصمات أو حمض نووي كامن على عبوة الكوكايين".

وفي 2 يوليو، تم العثور على مادة مسحوقية بيضاء في البيت الأبيض، ما أدى إلى إخلاء قصير للمبنى، وكشفت الاختبارات الأولية أن المادة هي الكوكايين.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم العثور على المادة في منطقة شديدة الإقبال من جانب ضيوف وموظفي البيت الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام أن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تورط في العديد من فضائح المخدرات والفساد، كان في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على مادة المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الكوكايين الذي تم العثور عليه "لا يمكن إلا أن يكون مخصصا للرئيس الحالي أو نجله".