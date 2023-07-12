ماكرون: سنستمر في دعم أوكرانيا وروسيا ضعيفة عسكريا
وكالات
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، روسيا بـ"الضعيفة عسكريا"، مؤكدا أن الدعم الغربي لأوكرانيا مستدام.
وأعلنت دول مجموعة السبع، اليوم، عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا؛ من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ولردع موسكو عن أي عدوان في المستقبل.
وفي إعلان مشترك يمكن للدول الأخرى الانضمام إليه، قالت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، إن هذا الإطار يشمل توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة والتدريب، وتبادل معلومات المخابرات والدفاع الإلكتروني.
وفي المقابل، ستتعهد أوكرانيا بتحسين تدابير الحكم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قضائية واقتصادية، وتعزيز الشفافية.
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