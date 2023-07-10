إعلان

BBC

رئيس الوزراء البريطاني يستقبل بايدن

12:54 م الإثنين 10 يوليه 2023

ريشي سوناك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوما الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة والقضايا الدولية، قبل اجتماع قمة الناتو المقرر الثلاثاء.

ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث يلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

سوق مصراوى

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني جو بايدن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بعد انهيار حكومته الائتلافية.. رئيس الوزراء الهولندي يقرر التنحي عن العمل السياسي
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market