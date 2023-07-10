رئيس الوزراء البريطاني يستقبل بايدن

وكالات

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوما الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة والقضايا الدولية، قبل اجتماع قمة الناتو المقرر الثلاثاء.

ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث يلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.