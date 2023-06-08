وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يدعمون خطط تشديد سياسات اللجوء
بروكسل- (د ب ا):
أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس دعم وزراء داخلية الاتحاد لخطط تشديد سياسات اللجوء به.
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