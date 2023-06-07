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الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقي بنظيره السعودي في الرياض

08:12 م الأربعاء 07 يونيو 2023
الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقي بنظيره السعودي في الرياض

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن التقى مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض يوم الأربعاء.

وأضاف، أنهما ناقشا قضايا منها الجهود المبذولة "لتحقيق سلام دائم في اليمن".

وأردف ميلر، أن الوزيرين تعهدا كذلك بمواصلة التعاون لإنهاء القتال في السودان.

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وزارة الخارجية الأمريكية بلينكن يلتقي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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