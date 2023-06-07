الخارجية الأمريكية: بلينكن يلتقي بنظيره السعودي في الرياض

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن التقى مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض يوم الأربعاء.

وأضاف، أنهما ناقشا قضايا منها الجهود المبذولة "لتحقيق سلام دائم في اليمن".

وأردف ميلر، أن الوزيرين تعهدا كذلك بمواصلة التعاون لإنهاء القتال في السودان.