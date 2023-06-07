إعلان

BBC

الشرطة الأمريكية تعتقل "عريس يمني" ثم تلتقط معه صورة.. ما القصة؟

01:15 م الأربعاء 07 يونيو 2023
الشرطة الأمريكية تعتقل "عريس يمني" ثم تلتقط معه صورة.. ما القصة؟

الشرطة الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات):

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لزفة يمنية تتجول في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية بالزي الشعبي والخناجر اليمنية، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم.

بعض المواقع قالت إن هذه الواقعة جاءت بعد تلقي الشرطة بلاغات تفيد بتجول أشخاص في الشارع حاملين أسلحة، وهو ما أثار الذعر لديهم.

ويُظهر الفيديو الشرطة وهي توقف سياراتهم وتكبلهم بالأصفاد، لكن بعد دقائق من الحديث معهم تتركهم ويلتقطون جميعًا صورًا تذكارية.

سوق مصراوى

الشرطة الأمريكية عريس يمني الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market