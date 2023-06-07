الشرطة الأمريكية تعتقل "عريس يمني" ثم تلتقط معه صورة.. ما القصة؟

(وكالات):

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لزفة يمنية تتجول في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية بالزي الشعبي والخناجر اليمنية، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم.

القبض على #عريس_يمني أثناء مرور موكب زفافه وسط شوارع #أمريكا بسبب حمل السلاح pic.twitter.com/DAXgw76RMS — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) June 5, 2023

بعض المواقع قالت إن هذه الواقعة جاءت بعد تلقي الشرطة بلاغات تفيد بتجول أشخاص في الشارع حاملين أسلحة، وهو ما أثار الذعر لديهم.

ويُظهر الفيديو الشرطة وهي توقف سياراتهم وتكبلهم بالأصفاد، لكن بعد دقائق من الحديث معهم تتركهم ويلتقطون جميعًا صورًا تذكارية.