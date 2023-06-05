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الجيش الروسي يبدأ تدريبا بحريا في بحر البلطيق

02:42 م الإثنين 05 يونيو 2023
الجيش الروسي يبدأ تدريبا بحريا في بحر البلطيق

الأسطول الروسي في بحر البلطيق أرشيفية

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موسكو - (د ب ا)

قال المكتب الاعلامي للأسطول الروسي في بحر البلطيق اليوم الاثنين إن الجيش الروسي بدأ تدريبا بحريا في بحر البلطيق، يشمل 40 سفينة و 25 طائرة وأكثر من 3500 جندي.

وجاء في البيان الصحفي " المناورة سوف تشمل تدريبا للاتصالات البحرية ومهام الدفاع وقواعد الاسطول". ومن المقرر أن تستمر المناورة البحرية حتى 15 يونيو الجاري.

ويشار إلى أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من 15 شهرا، أجرت القوات الروسية مناورات بحرية في بحر البلطيق عدة مرات للتدريب على حالة حرب محتملة في المنطقة.

وبالإضافة لأسطول البلطيق، بدأ أسطول المحيط الهاديء الروسي تدريبا واسع النطاق اليوم.

ووفقا للبيان الصحفي لأسطول المحيط الهاديء، تشارك 60 سفينة و35 طائرة ومروحية وأكثر من 11 ألف جندي في المناورات التي تجرى في بحر اليابان وبحر أوخوتسك على الجانب الآخر من البلاد.

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