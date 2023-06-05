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بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية لبنان يوم 14 يونيو

02:39 م الإثنين 05 يونيو 2023
بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية لبنان يوم 14 يونيو

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو المقبل الحالي.

أذاعت ذلك (الوكالة الوطنية للإعلام) اليوم الإثنين دون مزيد من التفاصيل .

يشار إلى أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

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