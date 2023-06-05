بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية لبنان يوم 14 يونيو

بيروت - (د ب أ)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو المقبل الحالي.

أذاعت ذلك (الوكالة الوطنية للإعلام) اليوم الإثنين دون مزيد من التفاصيل .

يشار إلى أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.