السعودية: عازمون على فتح صفحة جديدة مع الجانب الإيراني

(وكالات)



التقى وزيرا خارجية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان والمملكة العربية السعودية ، فيصل بن فرحان ،في كيب تاون بجنوب إفريقيا قبل ان يزور وزير الخارجية السعودي طهران على رأس وفد تلبية لدعوة وزير الخارجية الايرانية حيث اجرى الجانبان مباحثات مشتركة.

وأكد فيصل بن فرحان في هذه الزيارة التي كانت أول زيارة رسمية لوزير خارجية سعودي إلى طهران بعد استئناف العلاقات بين البلدين رسمياً ، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. كما التقى بالرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي.

تبادل وزيرا الخارجية، التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك واكد على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية. كما أكد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ورفاهية وسعادة مسلمي العالم.

وعقب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين، وأصدرا بيانًا مشتركًا. وبالطبع جرت مشاورات هاتفية بين الوزيرين خلال هذه الفترة وبعد ذلك ، تم تبادل الوفود الفنية لمراجعة عملية إعادة فتح الأماكن الدبلوماسية بين الجانبين ، ومؤخرا أعيد افتتاح المقار الدبلوماسية الإيرانية في السعودية ، وبحسب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، فإن السفارة والقنصلية العامة السعودية في طهران ستستأنفان أعمالهما قريبًا.