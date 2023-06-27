مئات الجنود في جيش الاحتلال يعلنون العصيان ويرفضون الخدمة

وكالات

أفادت مراسلة RT أن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا العصيان ورفض الخدمة حتى يتم وقف التشريعات القضائية.

وقال الجنود في رسالة أنه "طالما استمرت الخطوات الأحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي(في إسرائيل)، فسوف نتوقف فورا عن التطوع للخدمة الفعلية".

وأشاروا في الرسالة إلى أن "المئات من جنود الاحتياط يعبرون عن احتجاجهم من أن التحالف، برئاسة رئيس الوزراء(بنيامين نتنياهو)، يقود عملية انقلاب النظام"، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت.

بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قيادته ستتعامل مع جنود الاحتياط الذين أعلنوا العصيان عن الخدمة.

وقال الجيش في بيان إن القيادة ستفحص كل حالة من حالات عصيان جنود الاحتياط بشكل مستقل. وأوضح "سيتم فحصها بشكل فردي وفي سياق قرار عدم الحضور".

وفي الوقت نفسه، أشار الجيش إلى أنه قرر عدم التعامل مع الالتماسات أو الرسائل أو المشاركة في المظاهرات على أنها حالات رفض.

وتشمل التعديلات القضائية المطروحة في إسرائيل صلاحيات سلطة المحكمة العليا وتركيبتها التي تمنح أعضاء الكنيست نفوذا واسعا في لجنة تعيين قضاة المحكمة، كما تشمل التعديلات قوانين تحمي نتنياهو وأعضاء حلفه من المساءلة القانونية ومنع عزلهم.

كما تشمل التعديلات الحد من صلاحيات المستشارين القانونيين في الحكومة.