إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني بعد انتقادات " متكررة" للسياسة الاسرائيلية

تل أبيب - (د ب ا)

استدعت إسرائيل السفير الأوكراني في تل آبيب يفجيني كورنيشوك بعد إصدار "بيانات متكررة ضد السياسة الاسرائيلية" حسبما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وكتبت السفارة الأوكرانية في تل آبيب على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أمس الأول الأحد أن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية اختارت للأسف" مسار التعاون الوثيق" مع روسيا، كما أنها تقوم بأعمال تجارية كثيرة مع موسكو.

وأضاف بيان السفارة " جميع البيانات ذات الصلة التي يدلي بها رئيس الوزراء الاسرائيلي دائما ما تهدف لتبرير التقاعس الكامل لاسرائيل فيما يتعلق بتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا على مدار العام ونصف الماضيين".

وكان نتنياهو قد قال خلال حوار مع صحيفة جيروزليم بوست في 22 يونيو ا لجاري أن هناك مخاوف من " إمكانية استخدام الأنظمة التي نقدمها لأوكرانيا ضدنا لأنها قد تقع في أيدي إيرانية". وأضاف أن الأسلحة الغربية المضادة للدبابات موجودة بالفعل على الحدود الإسرائيلية.

ووصفت السفارة الأوكرانية تصريحات نتنياهو" بالمختلقة و الافتراضية بالكامل".

كما قالت أوكرانيا إن مسؤولين إسرائيلين بارزين أظهروا " تجاهلا واضحا للقواعد الاخلاقية" من خلال حضور حفل استقبال مؤخرا بالسفارة الروسية.

ويشار إلى أن إسرائيل أدانت الحرب الروسية في أوكرانيا عدة مرات، وتقوم بإرسال مساعدات إنسانية" ومع ذلك، رفضت حتى الآن تقديم أسلحة.

ويذكر أن موسكو لديها نفوذ كبير على الوضع في سوريا ، وتريد إسرائيل أن تمنع إيران و الميليشيات المتحالفة معها مثل حزب الله، من توسيع نفوذها العسكري سوريا. وجدير بالذكر أن هناك جالية يهودية كبيرة في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر إجراء " حوار توضيحي" مع كورنيشوك في الثالث من يوليو المقبل. وأضافت أن إسرائيل تريد الاستمرار في التعاون مع أوكرانيا، موضحة أن تصرفات السفير " لا تساعد في ذلك".