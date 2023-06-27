لافروف: روسيا والصين تقدمان للعالم بديلاً بناء عن الهيمنة الغربية

بكين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمام المؤتمر الدولي الثامن "روسيا والصين: تعاون في عصر جديد"، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وبكين تقدمان للعالم بديلا بناء عن الهيمنة الغربية العالمية.

وأضاف لافروف، في خطاب عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمشاركين في المؤتمر الذي نظمه مجلس الشؤون الدولية الروسي والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين: "من خلال تقديم بديل بناء عن سياسة الغرب، تسهل موسكو وبكين بالأفعال، وليس بالأقوال، تهيئة الظروف لإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب يراعي مصالح جميع البلدان والهوية الثقافية والحضارية لجميع الشعوب."، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال الوزير لافروف إن الوضع الحالي يجب أن يُنظر إليه على أنه "نقطة تحول في التنمية العالمية".

وأضاف لافروف: "بلادنا تواجه ضغوطا قوية للغاية من الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة".

وتابع: "العقوبات المالية والاقتصادية هي أحد مظاهر سياسة الغرب غير المسبوقة في حجمها ونطاقها، وهي غير شرعية لأنها تم اعتمادها خارج نطاق مجلس الأمن الدولي".

ومنذ عام 2015 يعقد مجلس الشؤون الدولية الروسي والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، مؤتمرات سنوية مشتركة في موسكو وبكين.